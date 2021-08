Beyond Meat-Aktie: Wachstum mit Chicken Nuggets in Kanada

Weitere Suchergebnisse zu "Beyond Meat":

Bei der Beyond Meat-Aktie (WKN: A2N7XQ) warten viele Investoren natürlich darauf, wie sich das Wachstum im zweiten Quartal präsentiert. Die COVID-19-Pandemie, geschlossene Restaurants und weniger Absatz haben an der Wachstumsgeschichte ein wenig gezehrt. Das tat dem Aktienkurs wiederum nicht sonderlich gut.

Allerdings nähert sich die Pandemie allmählich dem Ende. Beyond Meat könnte bei der Verkündung der kommenden Quartalszahlen womöglich vor einer Überraschung stehen. Aber mal ganz ehrlich: Beschäftigen wir uns mit dem Zahlenwerk lieber etwas näher, wenn die Zahlen veröffentlicht sind.

In der Zwischenzeit können wir auf eine weitere Möglichkeit blicken, wie Beyond Meat die Absatzmöglichkeiten steigern will. Kanada und Chicken Nuggets stehen dabei im Fokus. Sowie eine Partnerschaft, die jetzt erweitert wird.

Beyond Meat-Aktie: Kanada im Fokus

Für Beyond Meat geht es konsequent darum, mit mehr Produkten und weiteren Absatzmöglichkeiten zu wachsen. Rein regional ist nun in Kanada der Ausbau der Partnerschaft mit A&W Canada gelungen, einer Restaurantkette, die vornehmlich auf Hamburger und Hot Dogs setzt. Aber auch Fingerfood wie Chicken Nuggets im Angebot hat und zunehmend auch pflanzliche Alternativprodukte ins Repertoire aufzunehmen scheint.

A&W Canada und Beyond Meat kooperieren bereits seit dem Jahre 2018. Die Partnerschaft, die ursprünglich primär die Burger umfasst hat, wird jetzt um die besagten Chicken Nuggets erweitert. Das US-Unternehmen konnte inzwischen schließlich auch hier ein Alternativprodukt etablieren. Mit Blick auf diese Kooperation geht die Vermarktung in ein weiteres, größeres Kapitel.

Ab dem 9. August sind die Chicken Nuggets aus dem Hause Beyond Meat bereits in allen Filialen in ganz Kanada erhältlich. Ein interessanter Schritt, der grundsätzlich neues Wachstum nach sich ziehen könnte. Möglicherweise ein überproportionales in den kommenden Quartalen, wenn mehr und mehr Verbraucher wieder in Restaurants gehen. Und vielleicht das eine oder andere Mal auf fleischlose Alternativen setzen.

Wachstumsgeschichte geht weiter!

Die Wachstumsgeschichte von Beyond Meat geht damit weiter. Wie gesagt: Im Kern ist es jetzt wichtig, dass das US-Unternehmen konsequent neue, starke Produkte etabliert. Beziehungsweise die bestehenden immer besser macht. Sowie auch, dass die Absatzmöglichkeiten steigen. Neben Restaurants dürften auch Supermärkte, Discounter und andere Absatzquellen ein geeignetes Mittel der Wahl sein.

Ob die Investitionsthese jetzt wieder mehr zündet, ist eine interessante Frage. Beyond Meat verkündet jedenfalls in diesen Tagen frische Zahlen. Hier können wir überprüfen, was die bisherigen Schritte gebracht haben. Beziehungsweise inwieweit die Pandemie bereits abgeschüttelt ist. Spannende Tage und Neuigkeiten, die das US-Unternehmen vorweisen konnte. Oder die dem Unternehmen in den nächsten Tagen noch bevorstehen dürften.

