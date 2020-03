Beyond Meat Aktie: Viel fehlt nicht mehr!

Die Bären haben bei der Beyond Meat-Aktie in den letzten Wochen sehr erfolgreich gewirkt. Es ist ihnen gelungen, den Kurs unter den Boden zurückfallen zu lassen, den die Aktie im Dezember im Bereich von 71,30 US-Dollar ausbilden konnte. Das Tief dieser Bewegung wurde am 19. März bei 48,18 US-Dollar ausgebildet.

Von hier aus starteten die Käufer zwar eine Gegenbewegung, doch



