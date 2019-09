Beyond Meat Aktie: Vegane Burger, veganer Käse!

Beyond Meat verfolgt offensichtlich die Strategie, nicht nur mit Lebensmittel-Einzelhändlern/Ketten zusammenzuarbeiten, sondern auch mit Restaurants. So werden zukünftig Presseberichten zufolge auch bei „Uno Pizzeria & Grill“ vegane Burger und veganer Käse von Beyond Meat im Angebot sein. Es geht da um ein überschaubares Angebot, denn es soll demnach um 9 Restaurants der Kette geben, welche die entsprechenden veganen Möglichkeiten anbieten. Doch ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung