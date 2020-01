Beyond Meat-Aktie: Und plötzlich steigen die Kurse wieder!

Im vergangenen Jahr ist die Aktie von Beyond Meat, einem Hersteller von pflanzlichen Fleischersatzprodukten, an den Markt gekommen. Die Verantwortlichen bewiesen beim Börsengang ein gutes Timing, da viele Menschen ihre Essgewohnheiten überdenken und weniger Fleisch konsumieren – nicht zuletzt wegen der klimaschädlichen Emissionen bei der industriellen Tierhaltung. Nach dem IPO erlebte die Aktie einen Senkrechtstart und stieg in wenigen Wochen um ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung