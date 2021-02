Beyond Meat-Aktie: “Tiere komplett ersetzen”!

Weitere Suchergebnisse zu "Beyond Meat":

Der Hersteller von pflanzlichen Lebensmitteln und Beyond Meat Inc. (NASDAQ:BYND), ein Konkurrent von Impossible Foods, kündigte am Dienstag eine neue Preissenkung in Lebensmittelgeschäften als Teil seiner Strategie an, “Tiere als Teil des Lebensmittelsystems vollständig zu ersetzen”, sagte Impossible Foods Präsident Dennis Woodside bei “Bloomberg Markets”: The Close”.

Impossible Foods hat den Verkaufspreis seiner pflanzlichen Fleischalternativen in den USA um 20% gesenkt. Die ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung