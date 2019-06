Beyond Meat Aktie: Starke Nerven gefragt!

Bei dieser Aktie brauchen Aktionäre starke Nerven! Beyond Meat hat seit dem Börsengang vor wenigen Wochen eine beachtliche Kursentwicklung hingelegt. Von 25 Dollar Ausgabepreis ging es bis auf 168,10 Dollar am Montag Ende Nasdaq-Handel nach oben. Alleine an dem Montag lag das Tages-Plus bei ca. 21% bzw. 29,45 Dollar. Doch dann am Dienstag – Kurseinbruch: -25% bzw. -42,06 Dollar auf 126,04 ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



