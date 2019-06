Beyond Meat-Aktie: Sollte man jetzt noch zugreifen?

Die Beyond Meat-Aktie setzt ihren Höhenflug fort. Seit dem Börsengang Anfang Mai hat sich der Kurs um sagenhafte 137 Prozent verteuert. Am Dienstag geht es an den hiesigen Börsen um weitere knapp 14 Prozent nach oben. Warnsignale von Analysten, die ihre Kaufempfehlungen aufgrund der starken Kursentwicklung der vergangenen Wochen zurückgenommen haben, werden von Anlegerseite völlig ignoriert.

