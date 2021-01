Beyond Meat Aktie: Sie steigt nach Ankündigung eines Joint Ventures mit…!

Weitere Suchergebnisse zu "Beyond Meat":

Die Aktien des pflanzlichen Lebensmittelherstellers Beyond Meat Inc (NASDAQ:BYND) legten am Dienstagmorgen um 21% zu, nachdem sie ein neues Joint Venture mit Pepsi Co, Inc. (NASDAQ:PEP). Beyond Meat und PepsiCo gaben die Gründung einer PLANeT-Partnerschaft bekannt, ein Joint Venture zur Entwicklung, Produktion und Vermarktung von Snacks und Getränken aus pflanzlichen Zutaten. Das Joint Venture wird die Expertise von Beyond Meat in ...



