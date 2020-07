Beyond Meat Aktie: Schwerer Rückschlag für die Käufer?

Im Juni waren die Bullen tagelang bemüht, die Beyond Meat-Aktie nachhaltig über die Marke von 160,00 US-Dollar ansteigen zu lassen. In der Spitze konnte zwar am 17. Juni ein Hoch bei 167,16 US-Dollar ausgebildet werden, doch ein nachhaltiges und signifikantes Überwinden des Widerstands konnte nicht erreicht werden.

Die Aktie fiel daraufhin wieder zurück und erreichte ihren 50-Tagedurchschnitt. Er wurde am ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



