Beyond Meat-Aktie: Schauen Sie rein!

Überblick Die Aktien von Beyond Meat Inc (NASDAQ:BYND) notieren um 9,82% höher bei $39,02, nachdem Fast Company berichtet hatte, dass der auf Beyond Meat basierende McPlant-Burger ein fester Bestandteil der Speisekarte bei McDonald’s werden soll. Ein späterer Bloomberg-Bericht sagte, dass McDonald’s die Implikationen des Berichts bestritt. Die Aktien von Beyond Meat wurden zunächst um 2:20 p.m. ET wegen Volatilität angehalten… Hier weiterlesen