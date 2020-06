Beyond Meat Aktie: Rücksetzer einplanen?

Beyond Meat Aktie: Derzeit arbeiten die Bullen an dem Widerstandsbereich von ca. 120,00 bis 135,00 Euro. Doch schaffen sie es sofort durchzubrechen? Die Wahrscheinlichkeit ist gegeben, allerdings als geringer einzustufen. Vielmehr würde ein Rücksetzer ins Bild passen. Dazu bietet sich der Kursbereich um 90,00 bis 80,00 Euro an. Dort befinden sich oftmals erreichte Fibonacci-Retracement Marken. Zudem bündeln sich die gleitenden Durchschnitte ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung