Beyond Meat Aktie: Punktet mit lukrativen Lieferverträgen!

Beyond Meat, Inc. (NASDAQ:BYND) hat Lieferverträge mit den Fast-Food-Giganten McDonald’s Corp.(NYSE:MCD) und Yum Brands! Inc. (NYSE:YUM) ABGESCHLOSSEN.

Die Ankündigung der Deals kam am selben Tag, an dem der Hersteller von alternativem Fleisch einen größeren Nettoverlust für das vierte Quartal trotz höherer Einnahmen meldete.

Als Teil eines Drei-Jahres-Vertrages mit McDonald's sagte Beyond Meat, dass es der bevorzugte Lieferant für den Patty im McPlant



