Beyond Meat Aktie: Panik macht sich breit!

Geradezu geschockt reagierten die Anleger von Beyond Meat am Freitag auf die Nachricht, dass die Fast-Food-Kette Tim Horton den Verkauf von fleischlosen Produkten des Herstellers eingestellt hat. Seit Juni 2019 wurden in rund 4.000 kanadischen Filialen vegane Würstchen und Burger verkauft. Im September wurde das Angebot zunächst auf einige ausgesuchte Filialen eingeschränkt, jetzt verschwindet es gänzlich von der Karte.

