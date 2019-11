Beyond Meat Aktie: McDonald’s und KFC – die neuen Starkooperationen!

Beyond Meat konnte am Dienstag vor allem in den USA endlich wieder etwas zulegen. Das Unternehmen könnte davon profitieren, dass es inzwischen wieder eine weniger negative Stimmung der Branche gegenüber gibt. Dennoch sieht es so aus, als würden die Notierungen mittel- und langfristig keine Chance haben, nach oben zu klettern. Denn:

Die Aktie ist nach wie vor in einem starken Abwärtstrend verankert, ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung