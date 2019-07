Beyond Meat Aktie: Kursziel erreicht was nun?

Weitere Suchergebnisse zu "Commerzbank":

Beyond Meat Aktie | ISIN:US08862E1091 | WKN:A2N7XQ

Die Aktie des Nahrungsmittelproduzenten konnte das von mir anvisierte Kursziel von 220 Euro erreichen und ging dann in eine scharfe Korrektur über. Diese erreichte die untere Trendlinie des ersten steigenden Trendkanals. Die Wahrscheinlichkeit, dass der Kurs jetzt für etwas längere Zeit konsolidiert bzw. in eine Seitwärtsphase übergeht, ist hoch. Insofern kann noch die ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung