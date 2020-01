Beyond Meat Aktie: Die Konkurrenz schläft nicht!

Mit seinen fleischlosen Alternativen zu Burgern und Würstchen befindet sich Beyond Meat in einem absoluten Wachstumsmarkt. Den will die Konkurrenz dem jungen Unternehmen aber nicht kampflos überlassen. Nachdem große Firmen wie Nestlé bereits mit eigenen Produkten auf dem Markt gestartet sind, kündigte am Donnerstag auch Sysco an, ab sofort vegane Bratlinge verkaufen zu wollen.

Werden die Anleger schon nervös?

Sysco ist alles ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung