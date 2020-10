Beyond Meat Aktie: Können Sie ein Wachstum erwarten?

Weitere Suchergebnisse zu "Beyond Meat":

Im zweiten Quartal erzielte Beyond Meat (NASDAQ:BYND) einen Umsatz von insgesamt 113,34 Millionen US-Dollar. Der Gewinn ging jedoch um 551,41% zurück, was zu einem Verlust von 8,17 Millionen US-Dollar führte. Beyond Meat erwirtschaftete 1,81 Millionen US-Dollar, und der Umsatz belief sich im ersten Quartal auf 97,07 Millionen US-Dollar.

Was ist ROCE?

Die Rendite auf das eingesetzte Kapital ist ein Maß für den jährlichen



