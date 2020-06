Beyond Meat-Aktie: Kann die Aktie ihren Aufwärtstrend fortsetzen?

Die Aktie von Beyond Meat befindet sich seit dem 19. März 2020 in einem hervorragenden Aufwärtstrend. Die Beyond Meat Aktie hat sich binnen drei Monaten mehr als verdreifacht und visiert jede Woche neue Hochs an. Nach einem langfristigen Abwärtstrend wandert die Beyond Meat Aktie wieder in einem intakten Aufwärtstrend. Das Allzeithoch der Aktie ist allerdings noch weit vom aktuellen Kurs entfernt. ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



