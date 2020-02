Beyond Meat Aktie: Jetzt gilt’s!

Über Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft von Beyond Meat wird viel und gerne spekuliert. Etwas mehr Klarheit über die tatsächliche Lage des Unternehmens wird es am Donnerstag nach Börsenschluss geben. Dann wird Beyond Meat die Bilanz des letzten Quartals präsentieren. Diese wird sich mit hoher Wahrscheinlichkeit stark auf den Aktienkurs auswirken.

Das sagen die Analysten!

