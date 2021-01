Beyond Meat Aktie: Jenseits der Fleischindustrie!

Die Aktien des pflanzlichen Lebensmittelherstellers Beyond Meat Inc (NASDAQ:BYND) erholten sich am Montagnachmittag deutlich, nachdem er bestätigt hatte, dass er bei den neuen pflanzlichen Produkten von McDonald’s Corp (NYSE:MCD) eine Rolle spielt.

McDonald's sagte am Montag, dass es im Jahr 2021 im Rahmen einer neuen McPlant-Plattform damit beginnen werde, seine eigenen pflanzlichen Nahrungsmittel auf verschiedenen Märkten zu testen. Der internationale Präsident ...



