Beyond Meat Aktie: Jahresausblick 2020!

Das IPO von Beyond Meat war einer der erfolgreichsten Börsengänge seit Jahren. Zur Erinnerung: Der Ausgabepreis der Beyond Meat Aktien lag bei 25 Dollar – und bereits am ersten Tag an der Börse hatte sich die Notierung per Handelsende New York mehr als verdoppelt. Es gab weitere Verdoppelungen, denn bekanntlich erreichte die Aktie ein – vorläufiges? – Topp im Bereich von ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung