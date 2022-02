Beyond Meat Aktie: Interessante Aussichten?

Für die Aktie Beyond Meat stehen per 11.02.2022, 15:54 Uhr 61.49 USD an der Heimatbörse NASDAQ GS zu Buche. Beyond Meat zählt zum Segment "Verpackte Lebensmittel und Fleisch".

Nach einem bewährten Schema haben wir Beyond Meat auf dem aktuellen Niveau bewertet. Dabei durchläuft die Aktie eine Bewertung für 7 Faktoren, die jeweils mit der Bewertung "Buy", "Hold" oder "Sell" versehen werden. Daraus resultiert im letzten Schritt eine Gesamtbewertung.

1. Fundamental: Derzeit liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 5465,7. Das bedeutet, für jeden Euro Gewinn von Beyond Meat zahlt die Börse 5465,7 Euro. Dies sind 11927 Prozent mehr als für vergleichbare Werte in der Branche gezahlt werden. Im Bereich "Nahrungsmittel" liegt der durchschnittliche Wert momentan bei 45,44. Aus diesem Grund ist der Titel überbewertet und wird daher auf Grundlage des KGV als "Sell" eingestuft.

2. Relative Strength Index: Ein prominentes Signal der technischen Analyse, der Relative Strength-Index, RSI, bezieht die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von - musterhaft - 7 Tagen aufeinander. Bei einer Ausprägung zwischen 0 und 30 gilt ein Wert als „überverkauft“, bei 70 bis 100 als „überkauft“ und dazwischen als neutral. Der RSI der Beyond Meat führt bei einem Niveau von 68,32 zur Einstufung "Hold". Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, ist mit 47,55 ein Indikator für eine "Hold"-Einschätzung auf diesem Niveau. Damit stellt sich die Gesamteinschätzung auf "Hold".

3. Analysteneinschätzung: Für Beyond Meat liegen aus den letzten zwölf Monaten 4 Buy, 7 Hold und 8 Sell Einschätzungen von Analysten vor, was im Schnitt einem "Hold"-Rating entspricht. In Reports jüngeren Datums kommen die Analysten im Schnitt zur gleichen Beurteilung - unterm Strich ist das Rating für das Beyond Meat-Wertpapier aus dem letzten Monat "Hold" (0 Buy, 2 Hold, 0 Sell). Das durchschnittliche Kursziel für diese Aktie auf Basis der Analystenmeinungen liegt bei 98,94 USD. Ausgehend vom letzten Schlusskurs (61,49 USD) könnte die Aktie damit um 60,91 Prozent steigen, dies entspricht einer "Buy"-Empfehlung. Aus Analystensicht erhält die Beyond Meat-Aktie somit insgesamt eine "Hold"-Empfehlung.