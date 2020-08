Beyond Meat Aktie: Hier fehlt etwas Entscheidendes!

Die Aktie von Beyond Meat ist mit einem Aufschlag von gut zwei Prozent in den Handel am Donnerstag in Frankfurt gestartet. Rund 113 Euro standen beim Spezialisten für Fleischersatzprodukte gegen Mittag auf dem Kurszettel, am Mittwoch war die Beyond Meat-Aktie bei 110,82 Euro aus dem Handel gegangen. Das kann allerdings nicht darüber hinwegtäuschen, dass das aufstrebende US-Unternehmen zuletzt deutlich an Wert ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung