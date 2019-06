Beyond Meat Aktie: Happige Bewertung!

Unglaublich, was für einen „Run“ die Beyond Meat Aktie zuletzt hatte! Zur Erinnerung: Die Aktie hatte beim Börsengang einen Ausgabepreis von 25 Dollar je Aktie. Am Montag ging die Aktie mit einem Kurs von 168,10 Dollar aus dem Nasdaq-Handel. Und der Börsengang ist erst wenige Wochen her! Alleine am Montag lag das Tages-Plus bei 29,45 Dollar bzw. bei rund +21%. Doch ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung