Beyond Meat Aktie: Grund zur Freude?

Liebe Leser,

wie es scheint, hat Beyond Meat auch weiterhin das Zeug dazu, sich zu neuen Höhen aufzuschwingen. Dies berichteten unsere Autoren letzte Woche in einer Analyse.

Der Stand! Bei Beyond Meat ging es am Dienstag wieder bergauf und die Aktie scheint in einem stärkeren Aufwärtstrend zu sein. Die Entwicklung! Nach dem Börsenstart Anfang Mai gab es für Beyond Meat ein Allzeithoch nach dem ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!