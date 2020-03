Beyond Meat Aktie: Auch in Großbritannien erfolgreich!

Beyond Meat konnte sich kürzlich den nächsten Großkunden sichern. In Großbritannien will künftig die Kette JD Wetherspoon in mehr als 800 Filialen vegane Produkte von Beyond Meat anbieten. Im Fokus stehen dabei die Burger-Pattys, welche schon seit einigen Monaten für viel Aufsehen sorgen. Für Beyond Meat ist es der nächste Schritt auf dem aktuellen Wachstumskurs. An der Börse kommt davon aktuell ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung