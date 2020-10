Beyond-Meat-Aktie: Gegenwind zieht auf!

In den letzten Wochen konnte die Beyond-Meat-Aktie endlich wieder für eine gute Performance sorgen. Es dauerte aber nicht lange, bis schon wieder die ersten Miesmacher auf den Plan traten. Zuletzt sorgte Bernstein Research mit einem negativen Kommentar für schlechte Stimmung. In der vergangenen Woche kam es daher zu einem unangenehmen Richtungswechsel und Beyond Meat musste an den Märkten wieder Federn lassen.

Noch ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!