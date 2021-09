Beyond Meat-Aktie: Erweitert das pflanzliche Angebot bei Walmart!

Finanztrends Video zu Walmart



mehr >

Überblick. (NASDAQ:BYND) führt ab Oktober die Beyond Chicken Tenders bei ausgewählten Einzelhändlern in den USA ein. Das Unternehmen plant außerdem, sein pflanzliches Angebot bei(NYSE:WMT) zu erweitern. Zusätzlich zum Angebot der neuen Beyond Chicken Tenders wird Walmart die Anzahl der Filialen, die Beyond Breakfast Sausage Classic Patties anbieten, um mehr als 1.500 Filialen und Beyond Breakfast Sausage Spicy Patties um ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!