Beyond Meat Aktie: Einer irrte sich gewaltig!

Der Kurs der Aktie von Beyond Meat ist im freundlichen Marktumfeld zum Wochenstart weiter nach oben geklettert: Von 126,62 Euro zum Xetra-Handelsschluss am Freitag konnten sich die Papiere des Fleischersatz-Produzenten bis zum Dienstagmittag auf bis zu 128,50 Euro verbessern. Das Plus seit Monatsanfang, als Beyond Meat bei nur noch wenig mehr als 80 Euro gehandelt wurde, beträgt damit bereits rund 60 ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung