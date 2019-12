Beyond Meat Aktie: Darauf richteten sich 2019 die Augen aller Aktionäre!

Rund um die fleischlosen Produkte von Beyond Meat brach im Jahr 2019 ein regelrechter Boom aus. In der zweiten Jahreshälfte hagelte es nur so Nachrichten um ausverkaufte Regale und Kooperationen mit großen Konzernen. Die Aktie explodierte förmlich und verbesserte sich von Mai bis August um mehr als 200 Prozent. Lange hielt die Euphorie aber nicht an.

