Beyond Meat-Aktie: Da ist der Turnaround … oder?!

Weitere Suchergebnisse zu "Beyond Meat":

Bei der Aktie von Beyond Meat (WKN: A2N7XQ) standen definitiv ein paar aufregende Quartalszahlen auf der Agenda. Nachdem das Management inzwischen jede Menge Kooperationen und neue Partnerschaften eingefädelt hat, gibt es eigentlich nur noch eine Frage, die es zu beantworten gilt.

Kehrt das Wachstum zurück? Eine Frage, die für die ambitioniert bewertete Wachstumsgeschichte alles andere als irrelevant ist. Zumal in Zeiten der Pandemie insbesondere im Restaurantgeschäft der Absatz zumindest temporär ausgeblieben ist. Das hat zu vergleichsweise schwachen Wachstumsraten in den letzten Quartalen geführt.

Doch jetzt könnte es einen Turnaround für Beyond Meat geben, zumindest operativ. Riskieren wir daher heute einen Blick auf frische Quartalszahlen, die genau das möglicherweise unterstreichen.

Beyond Meat: Wachstum kehrt zurück, mit einem Aber …

Wie wir mit Blick auf die Aktie von Beyond Meat im vergangenen Quartal feststellen können, ist insbesondere das Umsatzwachstum stärker zurückgekehrt. So kletterten die Erlöse im Jahresvergleich wieder um stärkere 31,8 % auf 149,4 Mio. US-Dollar. Relativ und absolut ein definitiv wieder stärkeres Wachstum.

Ergebnisseitig blieb das Quartalszahlenwerk hingegen ein wenig schwach, was in Anbetracht des aktuellen Stands der Wachstumsgeschichte jedoch nicht besonders besorgniserregend ist. Mit einem operativen Ergebnis in Höhe von 47,7 Mio. US-Dollar zeigt Beyond Meat zumindest bereits, wie profitabel das Geschäft sein könnte. Netto und unterm Strich blieb hingegen ein Verlust in Höhe von 19,7 Mio. US-Dollar hängen. Je Aktie entspricht das einem Ergebnis von -0,31 US-Dollar. Immerhin: Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern schnuppert mit einem Minus von 2,2 Mio. US-Dollar zumindest an der Profitabilität.

Das, was bei Beyond Meat zudem für eine Belastung beim Aktienkurs sprechen könnte, ist die Prognose für das dritte Quartal. Mit einem Umsatz zwischen 120 und 140 Mio. US-Dollar könnte sich das Wachstum wieder verlangsamen. Wobei das Umsatzplus gemessen an diesen Werten zwischen 27 und 48 % liegen könnte. Zugegebenermaßen relativ gesehen noch rasant, absolut jedoch voraussichtlich ein Rückschritt im Vergleich zum zweiten Quartal.

Was Foolishe Investoren hiervon mitnehmen sollten

Beyond Meat macht zumindest einen ersten Schritt in Richtung operativen Turnaround. Immerhin kehrte im zweiten Quartal ein absolut solides, relatives Wachstum zurück. Wobei nach Aussagen des Managements mit dem Umsatz von fast 150 Mio. US-Dollar ein Rekordwert erzielt werden konnte.

Das dritte Quartal beziehungsweise die Prognose für den Zeitraum dürfte Investoren jedoch verunsichern. Wichtig ist, dass das Management weiterhin daran arbeitet, Absatzmöglichkeiten und Produkte zu entwickeln. Sowie in neue Regionen vorzudringen. Dann wiederum könnte das operative Wachstum insbesondere nach der Pandemie nur eine Frage der Zeit sein.

Der Artikel Beyond Meat-Aktie: Da ist der Turnaround … oder?! ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Ist diese Aktie das „nächste Netflix“ (und ein Corona-Gewinner)?

Wegen Corona-Isolation nimmt zurzeit ein Trend doppelt an Fahrt auf, der frühe Investoren so glücklich machen könnte wie die Netflix-Investoren der ersten Stunde: Gaming.

Netflix hat seine Aktionäre bereits auf diese Entwicklung vorbereitet „Wir konkurrieren mit diesem disruptiven Trend… und wir werden ihn vermutlich verlieren…!“. Dieses Unternehmen ist in den Augen unserer Analysten eine Top-Gaming-Empfehlung, und könnte Netflix als König des Next-Gen-Entertainment entthronen. In unserem Bericht möchten wir dir gerne alle Einzelheiten über diese Top-Empfehlung an die Hand geben.

Klick hier, um den Bericht herunterzuladen – und wir verraten dir den Namen dieser Top-Empfehlung … komplett kostenfrei!



Vincent besitzt Aktien von Beyond Meat. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Beyond Meat.

Motley Fool Deutschland 2021