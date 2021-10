Beyond Meat-Aktie: Credit Suisse stuft sie herab und sieht “tiefere Probleme”!

Beyond Meat Inc (NASDAQ:BYND) meldete für das dritte Quartal einen Umsatz, der unter den Prognosen lag. Die Umsatzverfehlung “bestärkt uns in unserer Ansicht”, dass das Unternehmen die Marktsättigung früher als bisher angenommen erreicht und seine internen Wachstumsziele verfehlen könnte, so die Credit Suisse.

Der Analyst von Beyond Meat: Robert Moskow stufte Beyond Meat von Neutral auf Underperform ab und senkte das Kursziel



