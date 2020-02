Beyond Meat Aktie: Bullen knabbern am Abwätrstrend!

Beyond Meat Aktie | ISIN:US08862E1091 | WKN:A2N7XQ

Aktuelle Situation im Stundenchart: In der Grafik ist sehr schön der abwärts gerichtete Trendkanal zu sehen. Relativ genau an der Oberkante kam der Anstieg zum Erliegen und es erstreckt sich seitdem eine Konsolidierung. Ebenso relativ genau führt diese an der Oberkante des Kanals entlang. Die gleitenden Durchschnitte fangen im Stundenchart bereits an zu drehen, bzw. ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung