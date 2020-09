Beyond Meat-Aktie: Bringt das den Durchbruch?

Obschon die Beyond Meat-Aktie sich derzeit auf keinem schlechten Niveau befindet, so fehlte es dem Titel in der jüngeren Vergangenheit ein wenig an Durchschlagkraft. Die große Euphorie ist längst verflogen und so bewegen sich die Kurse seit geraumer Zeit vorwiegend seitwärts. Hinter den Kulissen passiert allerdings einiges, was in Zukunft wieder für steigende Kurse sorgen könnte. So sprach die Konzernleitung etwa ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung