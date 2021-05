Beyond Meat-Aktie: An der Börse „gegrillt“!

Weitere Suchergebnisse zu "Beyond Meat":

Seit gut drei Monaten haben die Aktionäre von Beyond Meat keine rechte Freude mehr an ihrer Aktie. Der Kurs der Beyond Meat-Aktie ist nach einem Höchststand bei knapp 160 Euro Ende Januar inzwischen auf 85 Euro gesunken. Ein herber Verlust von fast 50 Prozent in nicht einmal vier Monaten! Wenn sich der Kurs der Beyond Meat-Aktie so weiterentwickelt, könnte sogar das ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung