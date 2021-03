Beyond Meat Aktie: Beyond Meat erweitert die Produktlinie bei Walmart!

Weitere Suchergebnisse zu "Walmart":

Beyond Meat Inc (NASDAQ:BYND) gab am Dienstag bekannt, dass Kunden, die bei Walmart Inc (NYSE:WMT) einkaufen, eine größere Auswahl an seinen pflanzlichen Fleischprodukten haben werden. Ab dieser Woche können Walmart-Kunden Beyond Meat’s Beyond Sausage Hot Italian und das Cookout Classic Value-Pack kaufen. Von den 2.400 Walmart-Filialen, die bereits Produkte von Beyond Meat anbieten, werden 400 Filialen nun die Beyond Sausage Hot ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



