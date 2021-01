Beyond Meat Aktie: Attraktive Wachstumsstory?

Weitere Suchergebnisse zu "Beyond Meat":

Der pflanzliche Lebensmittelhersteller Beyond Meat Inc (NASDAQ:BYND) bietet Investoren eine “attraktive Wachstumsstory”, aber die Bewertung macht es schwierig, den Kauf der Aktie zu rechtfertigen, so Longbow Research.

Der Analyst von Beyond Meat: Alton Stump hat die Coverage von Beyond Meat mit einem Neutral-Rating begonnen.

Das Einzelhandelsengagement von Beyond Meat ist von rund 17.000 Filialen im Mai 2019 auf 28.000 Filialen zum



