Beyond Meat-Aktie: Anlegern vergeht der Appetit

Der einstige Mega-Highflyer Beyond Meat (WKN: A2N7XQ) verliert drastisch an Wert. In der Vorbörse vom Donnerstag verliert das Papier -24% auf 20 US$. Die Zahlen zum ersten Quartal, die Beyond Meat vorgelegt hat, schlagen Anlegern offenkundig auf den Magen.

Beyond Meat ist ein international agierender Hersteller von Fleischsubstituten. Bekanntestes Produkt ist der Beyond Burger. Zu den Konkurrenten zählen Start-ups wie Impossible Foods, aber auch etablierte ...





