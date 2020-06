Beyond Meat Aktie: Am seidenen Faden!

Die heutige Handelseröffnung dürften die in der Beyond Meat-Aktie investierten Anleger mit Spannung aber auch mit einem mulmigen Gefühl im Magen erwarten, denn ihr Investment notiert charttechnisch gerade an einem Abgrund. Dieser wird durch den 50-Tagedurchschnitt bei 130,91 US-Dollar gebildet.

Er wurde gestern im Verlauf des Handels sogar zeitweilig unterschritten, als die Aktie im Tief bis auf 125,00 US-Dollar zurückfiel.



