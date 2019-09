Beyond Meat Aktie: Alles wieder im Lot….

Der Kultwert Beyond Meat hat nach schwächeren Tagen nun wieder eine deutlich bessere Performance hingelegt. In den kommenden Sitzungen sollte es zu einem weiteren Durchbruch kommen, heißt es. Dabei seien Kursgewinne von mehr als 20 % möglich, heißt es zumindest unter den Experten der Chartanalyse. Denn: Die Aktie hatte zwischenzeitlich ein Tief in Höhe von 130 Euro ausgebildet, dieses aber spektakulär ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



