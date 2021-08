Beyond Meat-Aktie: 3 Gründe, warum du langfristig mit diesem Dip reich werden könntest!

Weitere Suchergebnisse zu "Beyond Meat":

Die Aktie von Beyond Meat (WKN: A2N7XQ) ist nach der Bekanntgabe der Zahlen für das zweite Quartal zunächst gedippt. Wobei die Anteilsscheine diese negative Performance im Handelsverlauf zum Wochenende noch ausgleichen konnten.

Trotzdem erkennen wir auch mit Blick auf einen Aktienkurs von ca. 102 Euro: Beyond Meat steht noch immer nicht da, wo man eigentlich mal gewesen ist. Das Rekordhoch liegt bei fast 186 Euro, ein Discount könnte daher noch vorhanden sein.

Schauen wir heute daher einmal, warum man in diesem Dip womöglich das Fundament für solide Renditen legen könnte. Oder sogar dafür, ein wenig reich zu werden.

Beyond Meat: Das Wachstum kehrt zurück

Ein erster Grund, warum die Aktie von Beyond Meat jetzt kurz- und mittelfristig vor einer soliden Performance stehen könnte, hängt mit dem Wachstum zusammen. Losgelöst von den absoluten Zahlen (wobei im letzten Quartal mit fast 150 Mio. US-Dollar ein Rekordumsatz gelang), geben die relativen Wachstumsraten Grund zum Optimismus.

Beyond Meat steigerte jetzt im zweiten Quartal die Erlöse um 31,8 %. Für das dritte Quartal rechnet das Management mit einem relativen Wachstum zwischen 27 und 48 %. Mit diesen Zahlen erkennen wir doch recht deutlich, dass der Wachstumsmodus inzwischen wieder vorhanden ist.

Wenn dieses Wachstum gehalten werden kann, dürfte das über kurz oder lang auch beim Aktienkurs zu einem Turnaround führen. Der Markt jedenfalls dürfte noch eine Menge hergeben, was vielversprechend erscheint.

Der flexitarische Markt steht erst am Beginn

Der Markt für flexitarische Produkte ist schließlich auch für Beyond Meat noch relativ unerschlossen. Wir erkennen das insbesondere daran, dass das Management aktiv Schritte geht, um die Reichweite regional und die Absatzmöglichkeiten in Geschäften zu erweitern. Aber auch an den Unternehmensmeldungen bezüglich der Produkte und Verbesserungen.

Beyond Meat arbeitet konsequent daran, die eigenen Fleischalternativen besser und noch identischer mit echtem Fleisch zu machen. Sowie die Produkte in Discounter, Supermärkte, Restaurants und selbst Fast-Food-Läden zu bringen. Mit immer neuen Absatzmöglichkeiten steigt natürlich auch das Umsatzpotenzial. Aber, womöglich viel wichtiger: Auch der Markt dürfte damit konsequent größer werden.

Flexitarische Produkte könnten zu einem Multi-Milliarden-Dollar-Markt in den kommenden Jahren heranreifen. Als wohl bekanntester Akteur dürfte Beyond Meat profitieren. Zumal das Management Schritte erarbeitet, die das sicherstellen sollen.

Beyond Meat: Wirklich noch ganz klein …

Ein Grund, warum du mit der Aktie von Beyond Meat womöglich nicht nur solide Renditen einfahren, sondern reich werden könntest, hängt mit der Bewertung zusammen. Das US-Unternehmen ist nämlich noch vergleichsweise klein. Wenn wir einen Blick auf die Marktkapitalisierung in Höhe von 7,8 Mrd. US-Dollar riskieren, dürfte Foolishen Investoren das bewusst werden.

Zugegebenermaßen ist ein Kurs-Umsatz-Verhältnis von ca. 13 auf Basis des zweiten Quartals kein Schnäppchen. Wenn allerdings der Markt langfristig orientiert konsequent wächst und mehr und mehr Verbraucher zu alternativen Produkten greifen, könnte Beyond Meat eine noch junge Aktie eines jungen Unternehmens sein, das erst an der Oberfläche der eigenen Möglichkeiten kratzt. Deshalb glaube ich: Das Potenzial für einen Reich-Macher könnte vorhanden sein.

Der Artikel Beyond Meat-Aktie: 3 Gründe, warum du langfristig mit diesem Dip reich werden könntest! ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Vincent besitzt Aktien von Beyond Meat. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Beyond Meat.

