Beyond Meat Aktie: Die 221 Euro Marke im Visier!

Beyond Meat Aktie: Schon im Juli letzten Jahres wurde die Marke von 221 Euro erreicht. Es sollte sich herausstellen, das dies ein prägnantes Hoch wird. In der Zwischenzeit kam es sogar zum Erreichen der 45,00 Euro Marke. Doch von dort an setzte eine erneute Bewegung zur Oberseite an. Der Kursbereich von 120 bis 150 Euro stellt eine Problemzone dar. Immer wieder ...



