Beyond Meat: 1 weitere Nebenzutat für den Turnaround

Bei der Aktie von Beyond Meat (WKN: A2N7XQ) geht es nicht mehr nur um den Turnaround, nein, sondern um das Retten der Investitionsthese. Das Management blickte zuletzt auf schwaches Wachstum zurück. Selbst das Ausrollen der Produkte in vielen Discountern und Supermärkten rund um den Globus hat bislang nicht den gewünschten Effekt gebracht.

Auch in der Systemgastronomie geht das Management von Beyond Meat zwar große Schritte. Aber der Erfolg blieb bis jetzt aus. Wichtig ist, dass das Geschäftsjahr 2022 ein stärkeres Wachstum bringt. Und eben auch, dass das Management zu seinem Wachstumskurs zurückfindet und ihn selbst ausbaut.

Jetzt gibt es eine weitere Schlagzeile rund um die visionäre Investitionsthese. Aber ich würde sagen: Es ist lediglich eine Nebenzutat für den Turnaround.

Beyond Meat: Ein weiterer Shop verkauft die Produkte

Wie Beyond Meat jetzt verkündet hat, gibt es einen neuen Shop, der die Fleischalternativen ins Sortiment aufnimmt. Rite Aid ist die US-Kette mit 2.000 Einzelhandelsstandorten innerhalb der USA. In allen Filialen gibt es zukünftig eine Auswahl der Produkte.

Genauer gesagt geht es um die Burgerpatties und die Meatballs des US-Unternehmens. Aber im Endeffekt ist das auch eine Maßnahme, um die Reichweite zu erweitern. Wie das Management erklärt, sei Rite Aid ein wichtiges Mosaikteilchen, um Verbrauchern die Möglichkeit zu geben, die Produkte zu kaufen. Egal wo sie einkaufen möchte: Alternativen, Burgerpatties und Fleischbällchen sollen so griffig wie möglich sein.

Zusammen mit den vielen anderen Kooperationen, Partnerschaften und Einzelhandelsverträgen erweitert Rite Aid diese Ausgangslage. In den vergangenen Jahren hat es jedoch viele solcher Schlagzeilen gegeben. Deshalb sage ich ganz klar: Es ist eine Nebenzutat für den Turnaround. Oder eben auch für das Retten der Investitionsthese.

Worum es jetzt vor allem geht

Die Reichweite von Beyond Meat ist inzwischen weniger problematisch. In den vergangenen Jahren hat das Management hier signifikante Erfolge feiern können. Aber entscheidend ist, dass sich die Akzeptanz zeigt. Und das sowohl was den Einzelhandel angeht als auch die Systemgastronomie und den Restaurantbereich. Kurzum: In allen Absatzquellen, die das US-Unternehmen derzeit bedient.

Es geht dabei primär um die Investitionsthese, die auf dem Errichten und Prägen eines flexitarischen Marktes basiert. Zuletzt herrschte die Sorge, dass die Verbraucher noch nicht bereit sind für diesen Wandel. Deshalb ist es jetzt so wichtig, dass die Reichweite sich nicht nur konsequent vergrößert, sondern die Verbraucher auch vermehrt zugreifen. Wobei mehr Reichweite zumindest auch das Branding erhöht. Aber da wären wir wieder bei einer Nebenzutat für Turnaround und Investitionsthese.

