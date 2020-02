Beyoncé trägt ein Haute-Joaillerie-Schmuckstück von Messika anlässlich von The Big Game

Paris (ots/PRNewswire) - Vor sechs Jahren brachte ein Foto der berühmtenSängerin Beyoncé mit der Mona Lisa im Hintergrund den "Durchbruch im Internet".Auf ihren Fingern glänzte ein doppelter Glam'Azone Diamantring der damals jungenund begehrten französischen Haute-Joaillerie-Marke Messika.Zur Feier dieses besonderen Augenblicks und neben einem Dutzend anderer Events,bei denen die Sängerin Schmuckstücke der Marke trug, glänzte Beyoncé zum 54.Jahrestag von The Big Game heute Abend in Miami, Florida, mit Schmuckstücken vonMessika Paris. Sie trug eine von Valérie Messika höchstpersönlich kreierte,maßgefertige Halskette.Ihr Design verkörpert eine musikalische Schwingung, eine Art Einverständnisdurch Zunicken hin zu den sich auf den Monitoren der Aufnahmestudios bewegendenEqualizern.Die Halskette, ein perfekt auf dem Nackenwinkel sitzender, enganliegenderHalsreif, an dem zwei geschickt gesetzte Stäbchen den Ehrenplatz einnehmen, inderen Mitte ein 17-Karat Diamant in Birnenform thront. Die Designerin beschloss,den mittleren Stein zu kippen, um Bruch und Härte zu unterstreichen. Eineweitere technische Meisterleistung von Valérie Messika, deren zunehmend flexibelgestaltete Haute-Joaillerie zum Tragen bei Tag und Nacht geeignet ist.Es gibt keine coolere Trägerin für ein Schmuckstück der Haute-Joaillerie vonMessika anlässlich von The Big Game als die Königin B!Beyoncé gab bereits am Samstag, den 25. Januar bei den VeranstaltungenPre-GRAMMY Gala und GRAMMY Salute zu Ehren von Sean "Diddy" Combs, bei denen siedie Ohrringe der Reihe Diamond Equalizer trug, den Ton an. AsymmetrischeOhrringe mit einer XXL-Ohrmanschette auf einer Seite. Dazu einen wie einMetronom an einem Ende pendelnden 4-Karat Diamant in Birnenform. Am anderen Endeeine kürzere Version mit einem 1,5-Karat Diamant in Birnenform, deren seltsameSchwingung fast noch etwas nervöser anmutet.Inspiriert durch die musikalische Ausstrahlung, die unglaubliche Bühnenpräsenzund die Persönlichkeit der Sängerin, kreierte Valérie Messika ein Schmuckstück,bei dem das Muster den Rhythmus und der Diamant den Klang verkörpern.Der Kontrast wird durch ein voll besetztes Gewebe aus Baguette- und rundenDiamanten, angeordnet wie beim Mikado-Spiel, und durch einen äußerst grafischenEffekt, verstärkt."Ich habe davon geträumt, für Beyoncé ein Schmuckstück zu entwerfen, das ihrenStil verkörpern und dabei dem DNA unseres Hauses treu bleiben würde. B ist eineKönigin, und mein Ziel war es, ein chaotisches Geflecht aus Baguetten- undrunden Diamanten zu kreieren, um Rhythmus zu schaffen. "Am Ende kommt jedochOrdnung in das Chaos, wodurch die Diamanten in Birnenform hervorgehoben werden",erklärt Valérie Messika.https://www.messika.com/us_en/https://www.instagram.com/messikajewelry/https://www.facebook.com/MessikaJewelry/Video - https://mma.prnewswire.com/media/1085239/Diamond_Equalizer_Messika_Paris_for_Beyonce.mp4 (https://mma.prnewswire.com/media/1085239/Diamond_Equalizer_Messika_Paris_for_Beyonce.mp4)Photo -https://mma.prnewswire.com/media/1085231/Beyonce_Messika_1.jpgPhoto -https://mma.prnewswire.com/media/1085232/Beyonce_Messika_2.jpgPhoto -https://mma.prnewswire.com/media/1085233/Beyonce_Messika_3.jpgPhoto -https://mma.prnewswire.com/media/1085234/Beyonce_Messika_4.jpgPhoto -https://mma.prnewswire.com/media/1085235/Beyonce_Messika_5.jpgPhoto -https://mma.prnewswire.com/media/1085236/Beyonce_Messika_6.jpgPhoto -https://mma.prnewswire.com/media/1085237/Beyonce_Messika_7.jpgPhoto -https://mma.prnewswire.com/media/1085238/Beyonce_Messika_8.jpgPhoto - https://mma.prnewswire.com/media/1085221/Messika_Logo.jpgHannah Vartoukian, +33-1-48-01-96-76Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/114948/4513042OTS: MessikaOriginal-Content von: Messika, übermittelt durch news aktuell