Neckarsulm (ots) -Qualität trifft Verantwortung - ab sofort bietet Kaufland seinenKunden unter dem Namen "Wertschätze" eine Vielzahl erstklassigerFleischprodukte an der Frischetheke an und bedient damit diesteigende Nachfrage nach verantwortungsvoll erzeugten Lebensmitteln.Dabei ist der Name Programm: Bei den Wertschätzen stehen neben derQualität vor allem bessere Bedingungen für Tiere und Landwirte imFokus. "Wir sind davon überzeugt, dass ein Mehr an Tierwohl undlangfristige Partnerschaften mit unseren Landwirten einfach zu einembesseren Produkt führen", betont Ralph Dausch, Leiter der KauflandFleischwerke. "Das Programm Wertschätze beruht auf einerHand-in-Hand-Philosophie mit Partnern, die die gleichen Überzeugungenwie wir vertreten: Qualität vor Quantität."Hohe Standards für bewussten GenussVerantwortungsvolle Tierhaltung und geprüfte Herkunft sind dieEckpfeiler von Wertschätze. So haben Schweine beispielsweise währendihrer Aufzucht 40 Prozent mehr Platz als im gesetzlichenMindeststandard verankert und wachsen in bäuerlichenFamilienbetrieben entspannter auf. Voraussetzung imWertschätze-Programm sind auch Ställe mit offener Front und Stroh alsBeschäftigungsmaterial - dies geht weit über die gesetzlichenVorschriften hinaus. "Unsere Standards für Wertschätze sind bewussthöher als bei konventionellen Fleischerzeugnissen", erklärt Dausch."Aber wir sind noch nicht am Ziel: Mit unseren Partnern werden wirweiterhin Haltungsbe-dingungen optimieren und Nachhaltigkeit fördern.Wir wollen das neue Programm schrittweise erweitern. So bieten wirunseren Kunden beste Möglichkeiten für ihren Einkauf und bewusstenFleischkonsum."Kompetente Beratung für große Vielfalt"Wertschätze" beinhaltet hochwertige Produkte aus Rind, Schwein,Geflügel, Kalb und Lamm. Aber auch verschiedene internationaleSpezialitäten wie Ibérico-Schwein und Black Angus US Beef gehören zumSortiment. Die Produkte sind exklusiv an den Kaufland Frischethekenerhältlich. Zur Philosophie des Wertschätze-Programms gehört auch diekompetente und umfassende Beratung an der Fleischtheke. "UnsereExperten an der Fleischtheke beraten unsere Kunden kompetent, gebenTipps zur Zubereitung und haben ein tiefes Wissen über die Herkunftund Verarbeitung der Produkte, die wir anbieten", so Dausch.Wertschätze präsentiert sich damit als umfassendes undnachhaltiges Programm für Tierwohl und Premiumqualität.Über KauflandKaufland betreibt bundesweit über 660 Filialen und beschäftigtrund 75.000 Mitarbeiter. Mit durchschnittlich 30.000 Artikeln bietetdas Unternehmen ein großes Sortiment an Lebensmitteln, dabei liegtder Fokus auf den Frischeabteilungen Obst und Gemüse,Molkereiprodukten sowie Fleisch, Wurst, Käse und Fisch. DasUnternehmen ist Teil der Schwarz Gruppe, die zu den führendenUnternehmen im Lebensmitteleinzelhandel in Deutschland gehört.Kaufland hat seinen Sitz in Neckarsulm, Baden-Württemberg.Ein wichtiger Bestandteil der Unternehmenspolitik ist,Verantwortung für Mensch und Umwelt zu übernehmen. Dabei achtetKaufland besonders auf die nachhaltige Gestaltung des Sortiments. DasUnternehmen setzt sich für verantwortungsvolleProduktionsbedingungen, artgerechtere Haltungsbedingungen und denErhalt natürlicher Lebensräume ein. Die Kunden haben eine großeAuswahl an umweltfreundlichen sowie fair gehandelten Produkten, undauch für ökologische und regionale Landwirtschaft macht sich Kauflandstark.Weitere Fotos zum Download: https://bit.ly/2NpfE9SWeitere Informationen zu Kaufland und Wertschätze finden Sie hier:https://bit.ly/2xp0irX