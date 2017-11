Bewusste Entscheidungen: Der wichtigste Treiber in Bezug auf Nahrungsmittel für 2018 laut Innova Market Insights

Arnheim, Niederlande (ots/PRNewswire) -Sieben von zehn Kunden in den USA und Großbritannien möchten dieZutatenliste kennen und verstehenDer immer aufmerksamere und achtsamere Verbraucher wird weiterhinVeränderungen in Hinsicht darauf bewirken, wie Unternehmen ihreProdukte herstellen, verpacken und beschreiben. Bewusster denn je inBezug auf verantwortungsvolles Essverhalten steigerten vier von zehnVerbrauchern in den USA und Großbritannien ihren Verbrauch von"gesunden Nahrungsmitteln", sieben von zehn möchten die Zutatenlistekennen und verstehen und einer von fünf Verbrauchern in den USA wirdam stärksten von "echten" Zutaten beeinflusst, wobei die Angabenethischer Aspekte auf der Verpackung dabei am meisten Gewichterhalten. Als Antwort darauf liegen Behauptungen wie "Gesünder fürSie" weiterhin im Trend und haben ihren Marktanteil von 42 % im Jahr2012 auf 49 % im laufenden Jahr 2017 gesteigert.(Photo: http://mma.prnewswire.com/media/599882/Innova_mindful_choices_Infographic.jpg )"Der heutige Verbraucher zeigt ein hohes Bewusstsein fürWohlbefinden und die Umwelt", berichtet Lu Ann Williams, Director vonInnovation bei Innova Market Insights. "Es ist daher keineÜberraschung, dass Verbraucher zunehmend achtsamer in ihremEssverhalten sind und wissen wollen, was in ihrem Essen ist, damitsie Entscheidungen in Bezug auf Gesundheit, Nachhaltigkeit undethische Aspekte treffen können"."Bewusste Entscheidungen" führt die Liste der zehn Spitzenreiterder Top-Ten-Trends für 2018 von Innova Market Insights an, wobei dasUnternehmen beständig die Entwicklungen von Nahrungsmittel- undGetränke-Neueinführungen und Verbraucherforschung analysiert, um dieTrends herauszufiltern, die die Lebensmittel- und Getränkeindustrieüber das kommende Jahr und darüber hinaus beeinflussen werden.Die fünf Spitzentrends von Innova Market Insights für 2018 sind:1. Bewusste Entscheidungen Verbraucher sind bewusster denn je, waseine verantwortungsvolle Lebensmittelauswahl anbetrifft, und wollenverstärkt wissen, was sich in den Lebensmitteln befindet und wie sieproduziert werden. Die Forschungsdaten von Innova Market Insightszufolge liest einer von zwei amerikanischen, britischen und deutschenVerbrauchern häufig die Zutatenliste und sieben von zehnamerikanischen und britischen Konsumenten möchten die Zutatenlistekennen und verstehen. Das steigende Interesse an ethischen Aspektenhat zu einem steilen Anstieg in der Verwendung von ethischen Aussagenbei der Neuproduktentwicklung von Lebensmitteln und Getränkengeführt, mit einer Jahreswachstumsrate von 44 % über den Zeitraum von2011 bis 2016.2. Leichterer Genuss Da Verbraucher weiterhin nach Möglichkeitensuchen, gesünder zu essen und zu trinken, wird Leichtigkeit in Bezugauf Alkoholgehalt, Süße, Geschmack, Textur und sogar Portionsgrößezunehmend attraktiver, jedoch definitiv nicht auf Kosten von vertrauthoher Qualität und einem genussbetonten Geschmacksprofil.3. Positiv verarbeitet. Da Konsumenten immer aufmerksamer werden,was Natürlichkeit und minimale Verarbeitungsprozesse angeht, lässtdie Industrie traditionelle Prozesse wie die Fermentierung vonLebensmitteln und kalt aufgebrühtem Tee neben der Entwicklung vonneuen Prozessen wieder aufleben.4. Die Schließung des Kreises. Man bekommt verstärkt den Eindruck,dass sich der Kreis schließt, da der Verbraucher verstärkt erwartet,dass Unternehmen und Marken intelligenter in Bezug auf Ressourcenwerden, durch Entwicklungen wie die Verwendung des gesamten Tieres(tip-to-tail eating), innovative Resteverwertung und mehr biologischabbaubare und erneuerbare Verpackungen.5. Vielfältigerer Kaffee- und Teegenuss. Kaffee liegt definitivbei der Millennium-Generation und Generation Z im Trend, aber Teeversucht sich auch für die jüngeren Generationen neu zu erfinden. Mitden geschmacklichen und erfahrungsmäßigen Assoziationen von Kaffeeund dem gesunden Image von Tee verwendet die Industrie zunehmendKaffee und Tee als Zutaten und Geschmacksgeber außerhalb der Heiß-und Kaltgetränke und Kaffee-Unterkategorien über eine vielfältigeProduktpalette hinweg wie zum Beispiel bei Energieriegeln, Joghurtund Marmelade.Zu den weiteren von Innova Market Insights identifiziertenLeitsätzen, die im Trend liegen, zählen:6. Sag es mit Farbe7. Zuhause wie im Restaurant essen8. VomImbiss zur Minimahlzeit9. Aus dem Garten des Meeres10.Reichliche AuswahlDie Spitzentrends für 2018 werden von Innova Market Insights ineinem Live-Webinar am 21. November 2017 um 16:00 Uhr MEZ bzw. 10:00Uhr OEZ präsentiert. Die Spitzentrends für 2018 werden von Innova Market Insights ineinem Live-Webinar am 21. November 2017 um 16:00 Uhr MEZ bzw. 10:00Uhr OEZ präsentiert. 