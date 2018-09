Bewohner der norwegischen Hauptstadt Oslo zollen Ökotourismus und ethnischer Kultur in Hainan Anerkennung -- Hainan, ein faszinierender Ort auf 18 Grad nördlicher Breite

Oslo, Norwegen (ots/PRNewswire) - Am Morgen des 13. September(Ortszeit) konnten die Bewohner von Oslo sich einen Eindruck von derFaszination und dem Charme der Insel Hainan in China verschaffen. DieVeranstaltung, die von der Werbeabteilung des Komitees der ProvinzHainan der KPC organisiert wurde, lief unter dem Titel "Kultur ausHainan kommt nach Norwegen" in Oslo. Stürmischen Beifall der Gästeerhielten dabei die 80 Bilder, Lieder und Tänze, die typischeBrauchtümer ethischer Gruppierungen repräsentierten, und diePräsentation des Li-Brokats.Die Veranstaltung wurde mit dem Lied "Bis ans Ende der Erde"eröffnet. Sigmund Jaang, leitender Berater des norwegischenNationaltheaters, hieß die Kulturaustauschdelegation aus Hainan beider Eröffnungszeremonie herzlich willkommen. Er zeigte sich mehr alsbereit, die Zusammenarbeit und den Austausch zwischen Hainan undNorwegen in Bereichen wie Kultur, Kunst und Sport zu fördern, unddrückte die Hoffnung aus, dass die Kulturaustauschdelegation ausHainan die Grüße der Norweger nach Hainan tragen würden.Um die Schaffung schöner Muster unter Verwendung natürlicherFärbemittel und Schaftmessern ging es bei der Präsentation desLi-Brokats und die Gäste fotografierten beeindruckt diesetraditionelle Volkskunst. N Norwegen besteht ein großes Interesse andem Webhandwerk. Besonders im nördlichen Norwegen finden gewebteSocken, Schals usw. großen Anklang.Die ortsansässige Professorin Erna probierte die Kleider ausLi-Brokat an und sagte, die wundervollen Lieder und Tänze wie auchdie Präsentation des Li-Brokats haben ihnen klargemacht, dass dieschöne Natur sowie die Kultur Hainans einen Besuch wert sei.Kautschukbaumblätter sind typisch für Hainan. Alle Gäste würdigteninteressiert die Aufführung, bei der zu chinesischen Liedern wie "Einverheißungsvoller Tag" Blätter des Kautschukbaums von Künstlern indie Luft geblasen wurden. Der Klang der Nasenflöte ist ansprechendund zauberhaft und das Instrument erfrischend. Herr Sigmund Jaang warzwar bisher noch nicht in Hainan, verglich aber die Natur Hainans mitder auf Hawaii. Er äußerte den Wunsch, Hainan eines Tages zubesuchen.Den Osloern gefielen die Bilder von Outdoor-Aktivitäten, wieFahrradtouren durch Reisfelder, Golfanlagen mit Sicht auf Klippen undRafting in einer Felsenschlucht im Naturreservat Wuzhishan, so wiedie Landschaft, die im Werbefilm für Touristen auf Hainan gezeigtwurde.Youle, ein junger Norweger, ist ein Fan Chinas. Er sagte, dassviele seiner Freunde aus Hainan ihm diesen schönen Ort empfohlenhaben. Hainan, welches auf 18 Grad nördlicher Breite gelegen ist, übeeine starke Anziehung auf ihn aus und er freue sich darauf, in naherZukunft nach Hainan zu reisen.Li Xiaoling, Generalsekretärin des Norwegisch-ChinesischenVerbands sagte, Hainan habe große Anstrengungen unternommen, umFreihandelszonen und Freihandelshäfen mit chinesischen Merkmalen zuentwickeln und zu erproben. Sie hoffe, den Austausch und dieZusammenarbeit zwischen Hainan und Norwegen in Bereichen wieWirtschaft, Handel, Kultur und Bildung mithilfe dort ansässigerChinesen zu fördern.Links zu Bildanhängen:http://asianetnews.net/view-attachment?attach-id=319627Pressekontakt:Fr. SuTel: +86-898-6852-7619Original-Content von: The Publicity Department of CPC Hainan Provincial Committee, übermittelt durch news aktuell