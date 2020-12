Bewertung von DoorDash lässt bereits einige Augenbrauen hochziehen!

Einer der am sehnlichsten erwarteten Börsengänge des Jahres 2020 ist am Mittwoch in vollem Gange, aber die auffällige Bewertung von DoorDash, die aus dem Tor herausspringt, erregt bereits einige Aufmerksamkeit.

Der Lebensmittel-Lieferservice DoorDash Inc (NYSE:DASH) notierte seine IPO-Aktien am Dienstagabend bei 102 USD und damit über dem oberen Ende seines Zielbereichs von 90 bis 95 USD.

Als die Aktien am Mittwoch



