Köln (ots) -Marco Schreyl ist ein Multitalent: vom Nachrichtensprecher zumModerator großer Unterhaltungsshows, Live-Schalten von denOlympischen Spielen, Wander- und "Wunderschön"-Sendungen im TV, "Ligalive" und "Die Sonntagsshow" bei WDR 2. Am 8. November steht er voreiner ganz neuen Aufgabe: Von 22.10 bis 22.40 Uhr präsentiert derWahlkölner im WDR Fernsehen die siebte Ausgabe des Männermagazins"Mann tv" (danach in der Mediathek: www.wdr.de/mediathek).Für die Moderation hat sich Marco Schreyl mit einem außergewöhnlichenVideo in der Redaktion beworben. Kurz vor Beginn der Karnevalssessionstellte er sein Tanz-Talent bei den Troisdorfer "Höppebeenche" unterBeweis. Die Frauen-Tanzgruppe war begeistert: "Ein Ausnahmetalent",so Trainerin Kerstin Grossman."Mann tv" dreht "Frau tv" umVon "Frau tv" ist Marco Schreyl längst großer Fan: "Das sind Themenmitten aus dem Leben, die auch meiner Nachbarin passieren oder meinePatentochter irgendwann betreffen könnten. Themen, die man aber auchals Kerl schauen kann - um die Frauen vielleicht ein bisschen besserzu verstehen."Bei "Mann tv" wird das Konzept einfach mal umgedreht: Die Sendungwidmet sich ganz explizit männlichen Herausforderungen, Phantasienund Lebensentwürfen. Marco Schreyl freut sich darauf: "Es ist toll,dass die Redaktion ganz selbstverständlich auch die andere Seiteeinnehmen kann und sich in die männliche Perspektive und Gedankenreinversetzt."Die Themen von "Mann tv" am 8. November:Samenspende: Was sind die Motive, warum Männer ihren Samen spenden?Ist es das Geld oder das gute Gefühl, anderen Menschen einenKinderwunsch zu ermöglichen?Boxen: Warum boxen Männer? Geht's da um Aggressionen und Gewalt? Odereben gerade nicht? "Mann tv" fragt nach beim Verein FaustkämpferKöln-Kalk, in dem über 200 Mitglieder aus 17 Nationen ihre Kräftemessen.Traum: Und wie erfüllt "Mann" sich einen Traum? Matthias Bohm ausGladbeck hatte mit Mode beruflich erstmal nichts zu tun. Trotzdemgründete er 2016 mit "Grubenhelden" sein eigenes Mode-Start Up. SeinTraum: ein Stück Ruhrgebietsgeschichte in die Welt zu tragen.Im Sommer 2015 produzierte das Redaktionsteam von "Frau tv" erstmalseine Ausgabe von "Mann tv". Zuletzt hatten Wolfgang Niedecken undJörg Thadeusz die Moderation übernommen. Die Sendung mit Themen, dieMänner bewegen und Frauen interessieren, geht in loser Folge weiter.Sendetermin:"Mann tv" mit Marco Schreyl, Donnerstag, 8.11.2018, 22.10 Uhr, WDRFernsehen