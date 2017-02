Bewerbungsstart für Jugendkongress

Osnabrück (ots) - BMUB, BfN und DBU laden vom 9. bis 11. Juni 2017150 Jugendliche nach Osnabrück ein - Jetzt online anmelden!Unter dem Motto "Jugend | Zukunft | Vielfalt" findet vom 9. bis11. Juni 2017 der Jugendkongress Biodiversität 2017 im Zentrum fürUmweltkommunikation in Osnabrück statt. Das Bundesumweltministerium(BMUB), das Bundesamt für Naturschutz (BfN) und die DeutscheBundesstiftung Umwelt (DBU) laden 150 engagierte junge Menschenzwischen 16 und 27 Jahren nach Osnabrück ein, sich über biologischeVielfalt auszutauschen und gemeinsam neue Ideen zu entwickeln.Bewerbungen bis zum 28. Februar möglich"Uns ist es wichtig, junge Menschen an der Diskussion undUmsetzung der 'Nationalen Strategie zur biologischen Vielfalt' zubeteiligen", erklärte Dr. Heinrich Bottermann, Generalsekretär derDBU. "Dieses Kongressformat ist für die Teilnehmerinnen undTeilnehmer hervorragend geeignet, um sich über ihre Aktivitäten zumThema biologische Vielfalt auszutauschen, gemeinsam neue Ideen zuentwickeln und so andere junge Menschen zu motivieren, sich für denSchutz der biologischen Vielfalt einzusetzen. Wir freuen uns, dassBundesumweltministerin Dr. Barbara Hendricks und BfN-PräsidentinProf. Dr. Beate Jessel zum Jugendkongress kommen und mit denTeilnehmern diskutieren wollen." Bis zum 28. Februar 2017 können sichJugendliche zum Thema Nachhaltigkeit und Biodiversität unterwww.jugend-zukunft-vielfalt.de für den Kongress bewerben. Ihremögliche Teilnahme wird Anfang April bestätigt.DBU zum dritten Mal Ausrichter des Jugendkongresses"Wir freuen uns, das wir bereits zum dritten Mal diesenJugendkongress zum Thema Biodiversität von jungen Menschen für jungeMenschen ausrichten können", so Bottermann. "Die dreitägigeVeranstaltung wird von 14 Jugendlichen und jungen Erwachsenen ineinem Vorbereitungsteam entwickelt. So fließen aktuelle Themen undIdeen, die Jugendliche bewegen, von Anfang an mit in die Planungein." Das vom Organisationsteam für Gleichaltrige entworfeneKongressprogramm berücksichtigt die aktive Beteiligung allerTeilnehmer in Diskussionen und Exkursionen. Die Fortbewegung vor Ortwird mit Fahrrädern geschehen. Neben der Mobilität vor Ort, könnendie Teilnehmenden auch mit dem umweltschonenden Veranstaltungsticketder Deutschen Bahn bundesweit anreisen und in dem für Green-Meetingsausgezeichneten Veranstaltungsort DBU Zentrum für Umweltkommunikationumweltorientiert tagen.Freude an der gemeinsamen IdeenentwicklungDie vom BMUB, BfN und DBU eingeladenen jungen Menschen werdenuntereinander und mit Fachleuten, Multiplikatoren und der Politik zumErhalt der Biologischen Vielfalt diskutieren und Ideen entwickeln.Bis zum Kongressstart im Juni 2017 wird die Webseite der KonferenzJugend I Zukunft I Vielfalt - Jugendkongress Biodiversität 2017,www.jugend-zukunft-vielfalt.de, mit den Ideen des Organisationsteamsweiter wachsen und aktuelle Informationen für Interessiertebereithalten. Anreise, Unterkunft und Verpflegung werden für dieTeilnehmer übernommen. Zusätzlich werden Mittel für die Umsetzung dervon den jungen Teilnehmern entwickelten Ideen bereitgestellt. Umteilnehmen zu können, muss man kein Experte zum Thema biologischeVielfalt sein. Entscheidend sind das grundsätzliche Interesse und dieFreude an der gemeinsamen Ideenentwicklung.Pressekontakt:AnsprechpartnerFranz-Georg Elpers- Pressesprecher -Jana NitschKontakt DBUAn der Bornau 249090 OsnabrückTelefon: 0541|9633-5210171|3812888Telefax:0541|9633-198presse@dbu.dewww.dbu.deOriginal-Content von: Deutsche Bundesstiftung Umwelt (DBU), übermittelt durch news aktuell